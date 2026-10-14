Rząd Zimbabwe planuje utworzyć rezerwę gotówkową i zbożową o wartości 500 mln dolarów, aby ograniczyć wpływ oczekiwanej suszy wywołanej przez El Niño na bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Poinformował o tym minister finansów Mthuli Ncube, podaje TimesLIVE.

Środki zostaną uwzględnione w budżecie

W projekcie budżetu państwa na 2027 rok, który ma zostać przedstawiony w przyszłym miesiącu, władze zamierzają przewidzieć 250 mln dolarów na rezerwę gotówkową oraz kolejne 250 mln dolarów na zakup zboża. Według Ncube’a i przedstawicieli ministerstwa zapasy te mają pomóc krajowi poradzić sobie z zagrożeniami dla bezpieczeństwa żywnościowego.

Rząd prognozuje, że zbiory kukurydzy w sezonie 2027 wyniosą 1,6 mln ton. To prawie o 30% mniej niż w 2026 roku; jako główną przyczynę wskazano prognozowaną suszę.

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Zapotrzebowanie kraju na kukurydzę

Każdego roku Zimbabwe potrzebuje około 2,2 mln ton kukurydzy, w tym około 400 tys. ton na paszę dla zwierząt gospodarskich. Ncube poinformował także, że rząd kupił już od lokalnych rolników około 200 tys. ton kukurydzy do rezerw strategicznych.

W 2024 roku władze Zimbabwe ogłosiły stan klęski narodowej po suszy związanej z El Niño; wówczas miliony ludzi potrzebowały pomocy żywnościowej. El Niño jest ciepłą fazą naturalnego cyklu klimatycznego, który wpływa na warunki pogodowe w różnych regionach świata i może zakłócać rozkład opadów.

Z powodu oczekiwanego wpływu El Niño na sektor rolny rząd obniżył również prognozę wzrostu gospodarczego Zimbabwe w 2027 roku z pierwotnych 5% do 3,5%.

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