Правительство Зимбабве планирует создать денежный и зерновой резерв объемом $500 млн, чтобы ограничить влияние ожидаемой засухи, вызванной Эль-Ниньо, на продовольственную безопасность страны. Об этом заявил министр финансов Мтули Нкубе, сообщает TimesLIVE.

Средства заложат в бюджет

В проекте государственного бюджета на 2027 год, который должны представить в следующем месяце, власти намерены предусмотреть $250 млн денежного резерва и еще $250 млн на закупку зерна. По словам Нкубе и представителей министерства, этот запас должен помочь стране справиться с рисками для продовольственного обеспечения.

Правительство прогнозирует, что урожай кукурузы в сезоне 2027 года составит 1,6 млн тонн. Это почти на 30% меньше, чем в 2026 году; главной причиной названа прогнозируемая засуха.

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Потребности страны в кукурузе

Ежегодно Зимбабве нуждается примерно в 2,2 млн тонн кукурузы, в том числе около 400 тыс. тонн — для кормов скоту. Нкубе также сообщил, что правительство уже приобрело у местных фермеров примерно 200 тыс. тонн кукурузы для стратегических резервов.

В 2024 году власти Зимбабве объявили национальное бедствие после засухи, связанной с Эль-Ниньо: тогда миллионы людей нуждались в продовольственной помощи. Эль-Ниньо является теплой фазой естественного климатического цикла, который влияет на погодные условия в разных регионах мира и может нарушать режим осадков.

Из-за ожидаемого влияния Эль-Ниньо на аграрный сектор правительство также снизило прогноз экономического роста Зимбабве в 2027 году — с первоначальных 5% до 3,5%.

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