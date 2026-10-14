В Чили предлагают бесплатное жилье в обмен на пять часов работы в неделю

В Чили, недалеко от города Маульин в регионе Лос-Лагос, эко-усадьба ищет волонтеров и предлагает им бесплатное проживание в обмен на помощь. Согласно условиям предложения, желающим нужно будет работать всего пять часов в неделю.

Предложение размещено на платформе Worldpackers, которая специализируется на волонтерских программах. Хозяйка эко-усадьбы по имени Паола впервые принимает волонтеров через этот сервис.

Участникам предлагают проживание в деревянных домиках посреди местного леса, ежедневные обеды, доступ к кухне и интернету, бесплатные экскурсии и трансфер из аэропорта. Взамен они должны помогать в работе на территории эко-усадьбы.

Согласно объявлению, в сезон волонтеры помогают собирать малину. В остальное время им нужно пропалывать участки, высевать растения, обустраивать тропинки, работать в саду, красить поверхности и выполнять мелкий ремонт. Кроме того, они могут принять участие в строительстве дома из природных материалов и переработанных стеклянных бутылок.

Согласно условиям объявления, на работу нужно уделять до пяти часов в неделю. При этом график следует заранее уточнить у хозяйки эко-усадьбы.

Каковы условия проживания и отдыха

Волонтерам предоставляют два выходных дня в неделю. Минимальный срок пребывания составляет одну неделю, а принимать участников программы планируют с октября по март.

Для проживания можно выбрать отдельную комнату, общую спальню или комнату для группы. Также участникам обеспечивают доступ к кухне и интернету, а ежедневно предлагают обед. Кроме того, предусмотрены бесплатные экскурсии по окрестностям и трансфер из аэропорта.

Организаторы подчеркивают важность уважения к другим жильцам и соблюдения правил совместного проживания. В частности, участников просят не шуметь, не приводить посторонних людей и учитывать семейный характер жилья.

Кто может принять участие в программе

Подать заявку могут люди в возрасте от 20 до 60 лет. Для участия необходимо владеть английским языком на среднем уровне или испанским — на базовом. Приехать можно самостоятельно, вдвоём или с другом или подругой.

Организаторы также заинтересованы в участниках с опытом экологического строительства. В то же время такая подготовка не является обязательной: к проекту могут присоединиться и те, кто хочет освоить соответствующие технологии.

За что придется платить самостоятельно

Бесплатное проживание не означает, что вся поездка будет бесплатной. Участники самостоятельно оплачивают авиабилеты, туристическую страховку, передвижение по территории Чили и возможные визовые сборы.

Как присоединиться к программе

Для участия необходимо подать заявку через платформу Worldpackers. Сначала нужно создать учетную запись и заполнить профиль, указав информацию о себе, своих интересах и опыте. Затем следует найти предложение Eco Lodge Maullín в городе Маульин, ознакомиться с условиями проживания и отправить заявку с кратким рассказом о себе.

После этого нужно дождаться ответа хозяйки, чтобы согласовать даты поездки и детали пребывания.

Об этом сообщает Canal26.



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