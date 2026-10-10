Опозиція Чилі вимагає виїзду посла Джадда через Антарктиду — The Rio Times

У Чилі опозиційні депутати 9 жовтня зажадали, щоб посол США Брендон Джадд залишив країну, після його висловлювання про те, що «немає Антарктиди, яка належить Чилі». Як повідомляє The Rio Times, депутат лівого «Широкого фронту» Хорхе Бріто оголосив про підготовку резолюції із закликом припинити дипломатичну місію американського представника. Увечері група Комуністичної партії та незалежних депутатів Палати депутатів також вимагала його від’їзду.

Заява посла США

Джадд зробив заяву 6 жовтня під час онлайн-заходу Фонду чилійського Тихого океану. Відповідаючи на запитання про майбутнє системи договорів щодо Антарктики та роль США, він сказав, що Антарктида не входить до сфери його юрисдикції, а договірна система передбачає, що жодна територія не належить одній державі. Він також зазначив, що Чилі та Аргентина претендують на частину одних і тих самих територій.

Міністр закордонних справ Чилі Франсіско Перес Маккенна відкинув слова дипломата, заявивши, що країна має «чітко визначений суверенітет», знає, як його захищати, і має відповідні договори.

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Позиція опозиції та договір

Бріто назвав поведінку посла неприйнятною та такою, що порушує норми дипломатичних відносин. Комуністична фракція заявила, що Чилі не відмовлялася від суверенних прав в Антарктиці, а депутат Луїс Куельйо припустив можливість конституційного обвинувачення проти глави МЗС, якщо той не надішле ноту протесту або не оголосить Джадда персоною нон ґрата.

Антарктичний договір підписали 1959 року, зокрема Чилі, Аргентина та США. Його положення не дозволяють діяльності за договором створювати або заперечувати підстави для територіальних претензій, а також не допускають нових претензій. Водночас договір не означає відмови держав від претензій, висунутих до його укладення.

Рішення залежить від уряду

Резолюція Палати депутатів не матиме обов’язкової сили: оголосити дипломата персоною нон ґрата може лише виконавча влада. Уряд президента Хосе Антоніо Каста поки не повідомляв про кроки щодо американського посла. Суперечка відбувається на тлі переговорів Чилі та США про зменшення 12,5-відсоткової надбавки до мит на частину чилійського експорту, а також обговорення співпраці щодо критично важливих мінералів, зокрема міді та літію.

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