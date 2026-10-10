W Chile opozycyjni deputowani 9 października zażądali, aby ambasador USA Brandon Judd opuścił kraj, po tym jak stwierdził, że „nie ma Antarktydy należącej do Chile”. Jak informuje The Rio Times, Jorge Brito, deputowany lewicowego Szerokiego Frontu, ogłosił przygotowanie rezolucji wzywającej do zakończenia misji dyplomatycznej amerykańskiego przedstawiciela. Wieczorem grupa Partii Komunistycznej oraz niezależni deputowani Izby Deputowanych również zażądali jego wyjazdu.

Oświadczenie ambasadora USA

Judd złożył oświadczenie 6 października podczas wydarzenia online Fundacji Chilijskiego Pacyfiku. Odpowiadając na pytanie o przyszłość systemu traktatów antarktycznych i rolę USA, powiedział, że Antarktyda nie leży w zakresie jego jurysdykcji, a system traktatowy przewiduje, że żadne terytorium nie należy do jednego państwa. Zauważył również, że Chile i Argentyna roszczą sobie prawa do części tych samych terytoriów.

Minister spraw zagranicznych Chile Francisco Pérez Mackenna odrzucił słowa dyplomaty, oświadczając, że kraj ma „jasno określoną suwerenność”, wie, jak jej bronić, i ma odpowiednie traktaty.

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Stanowisko opozycji i traktat

Brito nazwał zachowanie ambasadora niedopuszczalnym i naruszającym normy stosunków dyplomatycznych. Frakcja komunistyczna oświadczyła, że Chile nie zrzekło się swoich suwerennych praw na Antarktydzie, a deputowany Luis Cuello zasugerował możliwość oskarżenia konstytucyjnego wobec szefa MSZ, jeśli nie wyśle on noty protestacyjnej lub nie uzna Judda za persona non grata.

Traktat antarktyczny podpisano w 1959 roku, między innymi przez Chile, Argentynę i USA. Jego postanowienia nie pozwalają, aby działalność prowadzona na mocy traktatu tworzyła lub podważała podstawy roszczeń terytorialnych, a także nie dopuszczają nowych roszczeń. Jednocześnie traktat nie oznacza zrzeczenia się przez państwa roszczeń zgłoszonych przed jego zawarciem.

Decyzja zależy od rządu

Rezolucja Izby Deputowanych nie będzie wiążąca: tylko władza wykonawcza może uznać dyplomatę za persona non grata. Rząd prezydenta José Antonio Kasta nie poinformował dotąd o krokach wobec ambasadora USA. Spór toczy się w czasie negocjacji Chile i USA dotyczących obniżenia 12,5-procentowej dopłaty do ceł na część chilijskiego eksportu, a także rozmów o współpracy w zakresie minerałów krytycznych, w tym miedzi i litu.

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