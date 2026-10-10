В Чили оппозиционные депутаты 9 октября потребовали, чтобы посол США Брэндон Джадд покинул страну после его заявления о том, что «нет Антарктиды, принадлежащей Чили». Как сообщает The Rio Times, депутат левого «Широкого фронта» Хорхе Брито объявил о подготовке резолюции с призывом прекратить дипломатическую миссию американского представителя. Вечером группа Коммунистической партии и независимые депутаты Палаты депутатов также потребовали его отъезда.

Заявление посла США

Джадд сделал заявление 6 октября во время онлайн-мероприятия Фонда чилийского Тихого океана. Отвечая на вопрос о будущем системы договоров об Антарктике и роли США, он сказал, что Антарктида не входит в сферу его юрисдикции, а договорная система предусматривает, что ни одна территория не принадлежит одному государству. Он также отметил, что Чили и Аргентина претендуют на часть одних и тех же территорий.

Министр иностранных дел Чили Франсиско Перес Маккенна отверг слова дипломата, заявив, что страна имеет «четко определенный суверенитет», знает, как его защищать, и располагает соответствующими договорами.

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Позиция оппозиции и договор

Брито назвал поведение посла неприемлемым и нарушающим нормы дипломатических отношений. Коммунистическая фракция заявила, что Чили не отказывалась от суверенных прав в Антарктике, а депутат Луис Куэльо допустил возможность конституционного обвинения против главы МИД, если тот не направит ноту протеста или не объявит Джадда персоной нон грата.

Договор об Антарктике был подписан в 1959 году, в том числе Чили, Аргентиной и США. Его положения не позволяют деятельности по договору создавать или отрицать основания для территориальных претензий, а также не допускают новых претензий. В то же время договор не означает отказ государств от претензий, выдвинутых до его заключения.

Решение зависит от правительства

Резолюция Палаты депутатов не будет иметь обязательной силы: объявить дипломата персоной нон грата может только исполнительная власть. Правительство президента Хосе Антонио Каста пока не сообщало о шагах в отношении американского посла. Спор происходит на фоне переговоров Чили и США о снижении 12,5-процентной надбавки к пошлинам на часть чилийского экспорта, а также обсуждения сотрудничества в сфере критически важных минералов, в частности меди и лития.

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