В Израиле председатель партии «Народ Израиля», бригадный генерал запаса Офер Винтер заявил, что его поддержка премьер-министра Биньямина Нетаньяху не является безусловной. В интервью программе Meet the Press на Channel 12 он сказал, что премьер должен выполнить требования его партии, чтобы сохранить эту поддержку, сообщает Jerusalem Post.

Винтер заявил, что не работает на одного человека и откажется войти в правительство, которое не будет двигаться к целям, определенным его партией. Он также охарактеризовал себя как государственного служащего, который борется за определенный политический курс, а не за партию.

Условия поддержки правительства

Среди требований Винтера — решительный военный результат в Газе, выезд населения из Газы, а также принятие закона о призыве граждан из харедим, то есть ультраортодоксальной общины, в Армию обороны Израиля.

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Кроме того, он настаивает на формировании правой коалиции, которая не будет зависеть от лидера партии «Объединенный иудаизм Торы» Ицхака Гольдкнопфа для обеспечения 61-го мандата в Кнессете. Отвечая на вопрос об ультраортодоксальных партиях, Винтер отметил, что не выступает против общины харедим и уважает знатоков Торы, однако при участии Гольдкнопфа его подход не будет реализован.

Позиция по Газе и выборам

Винтер также рассказал о разговоре с лидером партии «Яшар» Гади Айзенкотом, во время которого изложил свой план по Газе. Он утверждал, что ХАМАС готовился к войне в городской застройке, рассчитывая на присутствие населения и международную реакцию. По его словам, население следует отделить и переместить, а группировку — победить.

Винтер назвал предложенное Айзенкотом правительство опасным для Израиля из-за участия в нем лидера партии «Демократы» Яира Голана и арабов. Он также заявил, что продолжит избирательную кампанию партии «Народ Израиля» до конца.

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