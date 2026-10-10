在以色列，“以色列人民”党主席、预备役准将奥费尔·温特表示，他对总理本雅明·内塔尼亚胡的支持并非无条件。在接受Channel 12《Meet the Press》节目采访时，他表示，总理必须满足其政党的要求，才能保留这一支持，据《耶路撒冷邮报》报道。

温特表示，他不是为某一个人工作，并将拒绝加入一个不朝着其政党所确定目标迈进的政府。他还称自己是一名为特定政治路线而非为某个政党奋斗的公职人员。

支持政府的条件

温特的要求包括在加沙取得决定性的军事结果、加沙人口离开加沙，以及通过一项关于征召哈雷迪人，即超正统派社群公民加入以色列国防军的法律。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

此外，他坚持组建一个右翼联盟，该联盟无需依靠“联合妥拉犹太教”党领导人伊茨哈克·戈尔德克诺普夫来确保在议会中获得第61个席位。在回答有关超正统派政党的问题时，温特指出，他并不反对哈雷迪社群，也尊重妥拉学者，但若有戈尔德克诺普夫参与，他的做法将无法落实。

对加沙和选举的立场

温特还谈到与“亚沙尔”党领导人加迪·艾森科特的一次谈话，期间他阐述了自己的加沙计划。他声称，哈马斯一直在为城市建成区内的战争做准备，指望人口的存在和国际反应。据他所说，应将人口分离并迁移，同时击败该组织。

温特称艾森科特提出的政府对以色列而言是危险的，因为其中将有“民主党”领导人亚伊尔·戈兰和阿拉伯人参与。他还表示，将把“以色列人民”党的竞选活动继续到底。

关注我们在