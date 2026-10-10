W Izraelu przewodniczący partii „Naród Izraela”, generał brygady rezerwy Ofer Winter, oświadczył, że jego poparcie dla premiera Binjamina Netanjahu nie jest bezwarunkowe. W wywiadzie dla programu Meet the Press na Channel 12 powiedział, że premier musi spełnić żądania jego partii, aby zachować to poparcie, informuje Jerusalem Post.

Winter powiedział, że nie pracuje dla jednej osoby i odmówi wejścia do rządu, który nie będzie zmierzał do celów określonych przez jego partię. Określił się również jako sługa publiczny walczący o określony kurs polityczny, a nie o partię.

Warunki poparcia dla rządu

Wśród żądań Wintera są zdecydowany rezultat militarny w Gazie, wyjazd ludności ze Strefy Gazy, a także uchwalenie ustawy o poborze obywateli ze społeczności charedim, czyli ultraortodoksyjnej, do Sił Obronnych Izraela.

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Ponadto nalega on na utworzenie prawicowej koalicji, która nie będzie zależna od lidera partii Zjednoczony Judaizm Tory Icchaka Goldknopfa w celu zapewnienia 61. mandatu w Knesecie. Odpowiadając na pytanie o partie ultraortodoksyjne, Winter zaznaczył, że nie sprzeciwia się społeczności charedim i szanuje znawców Tory, ale przy udziale Goldknopfa jego podejście nie zostanie zrealizowane.

Stanowisko w sprawie Gazy i wyborów

Winter opowiedział także o rozmowie z liderem partii Jaszar Gadim Eisenkotem, podczas której przedstawił swój plan dotyczący Gazy. Twierdził, że Hamas przygotowywał się do wojny w zabudowie miejskiej, licząc na obecność ludności i reakcję międzynarodową. Według niego ludność należy oddzielić i przesiedlić, a ugrupowanie pokonać.

Winter nazwał rząd zaproponowany przez Eisenkota niebezpiecznym dla Izraela z powodu udziału w nim lidera partii Demokraci Jaira Golana oraz Arabów. Oświadczył również, że będzie kontynuował kampanię wyborczą partii „Naród Izraela” do końca.

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