Відставний генерал Вінтер висунув Нетаньягу умови підтримки — Jerusalem Post

В Ізраїлі голова партії «Народ Ізраїлю», бригадний генерал запасу Офер Вінтер заявив, що його підтримка прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу не є безумовною. В інтерв’ю програмі Meet the Press на Channel 12 він сказав, що прем’єр має виконати вимоги його партії, аби зберегти цю підтримку, повідомляє Jerusalem Post.

Вінтер заявив, що не працює на одну людину та відмовиться входити до уряду, який не рухатиметься до визначених його партією цілей. Він також охарактеризував себе як державного службовця, який бореться за певний політичний курс, а не за партію.

Умови для підтримки уряду

Серед вимог Вінтера — рішучий військовий результат у Газі, виїзд населення з Гази, а також ухвалення закону про призов громадян із харедім, тобто ультраортодоксальної громади, до Армії оборони Ізраїлю.

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Крім того, він наполягає на формуванні правої коаліції, яка не залежатиме від лідера партії «Об’єднаний юдаїзм Тори» Іцхака Гольдкнопфа для забезпечення 61-го мандата в Кнесеті. Відповідаючи на запитання про ультраортодоксальні партії, Вінтер зазначив, що не виступає проти громади харедім і поважає знавців Тори, але за участі Гольдкнопфа його підхід не буде реалізований.

Позиція щодо Гази та виборів

Вінтер також розповів про розмову з лідером партії «Яшар» Гаді Айзенкотом, під час якої виклав свій план щодо Гази. Він стверджував, що ХАМАС готувався до війни в міській забудові, розраховуючи на присутність населення та міжнародну реакцію. За його словами, населення слід відокремити й перемістити, а угруповання — перемогти.

Запропонований Айзенкотом уряд Вінтер назвав небезпечним для Ізраїлю через участь у ньому лідера партії «Демократи» Яїра Голана та арабів. Він також заявив, що продовжить виборчу кампанію партії «Народ Ізраїлю» до кінця.

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