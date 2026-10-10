Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич заявила, что дважды встречалась в Катаре с бывшим лидером ХАМАС Исмаилом Ханией. Она пыталась организовать визиты представителей МККК к израильским заложникам, которых удерживали в Газе, сообщает Jerusalem Post.

По словам Сполярич, эти переговоры были сложными и откровенными. Она также обсуждала вопрос доступа к заложникам с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. На вопрос о том, имел ли МККК доступ к заложникам, глава организации ответила отрицательно.

Визиты к заложникам

Сполярич сказала, что организовать визиты к заложникам было сложнее, чем добиться их возвращения. По ее мнению, заложники должны были быть возвращены без условий с первого дня, однако МККК может действовать только в пределах имеющихся у него инструментов.

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В августе 2025 года матери бывших заложников Эвиатара Давида, Нимрода Коэна, Гая Гильбоа-Далаля, Давида и Ариэля Кунио встречались со Сполярич в Женеве. Они просили организацию посетить их близких в Газе. Кроме того, восемь заложников, освобожденных во время временного прекращения огня в декабре 2025 года, обратились к МККК с письмом, попросив посетить 137 человек, которые на тот момент оставались в плену. Такие визиты не состоялись.

Нейтралитет и задержанные

Глава МККК назвала захват заложников чрезвычайно сложным и жестоким явлением и подчеркнула, что их возвращение должно быть главной целью. Она считает, что более раннее давление в ходе переговоров могло спасти больше жизней.

Сполярич также заявила, что строгое соблюдение МККК нейтралитета было важным для возвращения многих заложников в Израиль. Отдельно она сказала, что Израиль имеет моральное и юридическое обязательство возобновить визиты представителей организации к людям, которых страна удерживает в качестве задержанных по соображениям безопасности. Такие визиты прекратились после нападения 7 октября.

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