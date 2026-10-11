В Израиле ультраортодоксальные партии ШАС и Объединенный иудаизм Торы (ОИТ) объявили о заключении соглашения о распределении избыточных голосов перед выборами в Кнессет, запланированными на 27 октября. Как сообщает Jerusalem Post, партии также заявили о намерении продолжать сотрудничество в следующем созыве парламента.

Как будет работать соглашение

ШАС представляет сефардских ультраортодоксальных избирателей, ее возглавляет депутат Кнессета Арье Дери. ОИТ является ашкеназской ультраортодоксальной партией, которую возглавляет недавно назначенный председатель, депутат Яаков Ашер. Обе политические силы были ключевыми партнерами в коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

При таких договоренностях партии объединяют остатки голосов после первоначального распределения мандатов. Если их суммарное количество дает право на дополнительный мандат, его может получить одна из партий, что потенциально усиливает их политический блок. Соглашение будет действовать только при условии, что обе силы преодолеют избирательный барьер. Согласно последним опросам, ШАС и ОИТ имеют примерно по семь-восемь мандатов.

Общая позиция в Кнессете

Дери и Ашер заявили, что договоренность отражает длительное сотрудничество фракций в соответствии с указаниями ведущих раввинов и знатоков Торы. Партии сообщили, что планируют выступать единым фронтом по вопросам сохранения мира Торы, статуса студентов ешив и укрепления религиозных образовательных учреждений.

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ШАС и ОИТ также подверглись критике из-за своей позиции по призыву ультраортодоксальных граждан в армию на фоне острой нехватки личного состава в Армии обороны Израиля. Эти партии призвали коалицию Нетаньяху продвигать законодательство, которое, по мнению критиков, не увеличило бы число ультраортодоксальных призывников в течение срока полномочий правительства. Ранее они бойкотировали голосования коалиции, заявляя, что не будут сотрудничать с ней без прогресса в продвижении спорного законодательства.

Другие предвыборные договоренности

Партия «Ликуд» Нетаньяху уже заключила аналогичное соглашение с партией «Религиозный сионизм» министра финансов Бецалеля Смотрича. В то же время ультраправая партия «Оцма Йехудит» министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира заявила, что «Ликуд» отказался подписать с ней такое соглашение.

Основные партии оппозиционного блока, стремящегося заменить Нетаньяху, заключили соглашения о распределении избыточных голосов еще в сентябре. В частности, договоренности подписали партия «Яшар» Гади Айзенкота и «Демократы» Яира Голана, а также «Беяхад» Нафтали Беннета и «Исраэль Бейтейну» Авигдора Либермана.

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