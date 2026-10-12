В Баку задержали 37 человек, которых обвиняют в грубом нарушении общественного порядка во время протестов против новых требований к школьной форме. Из-за этих правил учениц в хиджабах не допускают к занятиям.

По данным ведомства, участники беспорядков вступали в конфликт с сотрудниками школ, повреждали государственные учебные заведения, а также препятствовали движению транспорта и работе образовательных учреждений.

По факту происшествий возбуждено уголовное дело по статье 233 Уголовного кодекса Азербайджана — об организации действий, приведших к нарушению общественного порядка, или активном участии в них.

В МВД заявили, что меры направлены на обеспечение безопасности учащихся, педагогов и других граждан. В ведомстве также предупредили, что противоправные действия будут пресекаться, а виновные будут привлечены к ответственности.

Источник: Министерство внутренних дел Азербайджана

В Азербайджане поправка к правилам школьной формы, ограничивающая одежду, которая, по мнению властей, противоречит «принципу светскости», вызвала протесты. В некоторых школах учеников и сотрудников, носящих хиджаб, начали не допускать к занятиям.

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