以色列超正统派政党沙斯党和联合妥拉犹太教党（UTJ）宣布，在定于10月27日举行的议会选举前签署了一项余票分配协议。正如《耶路撒冷邮报》报道，两党还表示打算在下一届议会中继续合作。

该协议将如何运作

沙斯党代表塞法迪超正统派选民，由议会议员阿里耶·德里领导。联合妥拉犹太教党是一个阿什肯纳兹超正统派政党，由新近任命的主席、议会议员雅各布·阿舍尔领导。这两股政治力量都是总理本雅明·内塔尼亚胡联盟中的关键伙伴。

根据此类安排，各党在初步分配议席后合并剩余选票。如果它们的总数有资格获得一个额外议席，其中一个政党可能获得该议席，从而可能加强其政治集团。该协议仅在双方都跨越选举门槛的条件下生效。根据最新民调，沙斯党和联合妥拉犹太教党各有约七至八个议席。

在议会中的共同立场

德里和阿舍尔表示，这项安排反映了各派别根据主要拉比和妥拉学者指导开展的长期合作。两党表示，计划在维护妥拉世界、犹太经学院学生地位以及加强宗教教育机构等问题上统一立场。

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在以色列国防军面临严重兵员短缺的背景下，沙斯党和联合妥拉犹太教党也因其对征召超正统派公民入伍的立场受到批评。这些政党敦促内塔尼亚胡联盟推动相关立法，批评者认为，该立法不会在政府任期内增加超正统派应征者人数。此前，它们曾抵制联盟投票，并表示若推进这项有争议立法没有进展，它们不会与联盟合作。

其他选前安排

内塔尼亚胡的利库德集团已与财政部长比撒列·斯莫特里赫领导的宗教犹太复国主义党达成类似协议。与此同时，国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔领导的极右翼犹太力量党表示，利库德集团拒绝与其签署此类协议。

寻求取代内塔尼亚胡的反对派集团主要政党早在9月就签署了余票分配协议。其中，伽迪·艾森科特的亚沙尔党与亚伊尔·戈兰的民主党签署了协议，纳夫塔利·贝内特的贝亚哈德党和阿维格多·利伯曼的以色列是我们的家园党也签署了协议。

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