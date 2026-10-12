梅洛尼将在欧盟提出预算灵活性问题——ANSA

意大利总理焦尔吉娅·梅洛尼在米兰表示，在即将举行的欧洲理事会会议上，她将亲自再次提出因通胀和高能源价格而需要提高预算灵活性的问题。她在Assolombarda协会的一次会议上发表讲话，ANSA报道。

通胀带来的支出

梅洛尼表示，意大利在批准国家预算计划时依据的是1.8%的通胀预测，但目前通胀率明显更高。她指出，很大一部分公共支出会根据通胀自动指数化，因此在没有政府作出新决定的情况下，这将产生数十亿欧元的额外支出。

这位意大利政府首脑认为，这些支出压缩了欧洲规则允许的财政空间，并限制了用于企业、投资和经济增长的资金。她将能源、原材料和运输价格上涨与伊朗危机、霍尔木兹海峡关闭以及红海局势不稳定联系起来。

能源领域的长期解决方案

梅洛尼强调，意大利和欧盟需要能源领域的结构性和长期解决方案，以避免依赖紧急措施。她表示，近年来意大利政府已投入超过600亿欧元，以保护民众免受高昂能源成本的影响。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

她还提到了降低账单中的收费、消除意大利与欧洲之间的天然气价格差异，以及gas release和energy release机制。梅洛尼表示，已安装的可再生能源装机容量增长了近40%，该国还加大了本国石油和天然气的开采力度。

批评ETS体系

这位总理表示，欧盟必须改变遏制能源成本的方式。她认为，ETS排放配额交易体系推高了价格，造成成员国之间的失衡，并损害了与不受同样要求约束的生产商竞争的欧洲企业。

梅洛尼举例称，伦巴第大区一家冶金企业可能关闭，而欧洲将采购在世界其他地区以较低环境标准生产的钢材。她强调，欧洲的战略自主取决于钢铁、铸造和化工生产的保留。

关注我们在