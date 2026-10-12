Прем’єрка Мелоні порушить у ЄС питання бюджетної гнучкості — ANSA

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила в Мілані, що на майбутньому засіданні Європейської ради особисто знову порушить питання більшої бюджетної гнучкості через інфляцію та високі ціни на енергію. Вона виступила на зборах асоціації Assolombarda, повідомляє ANSA.

Витрати через інфляцію

За словами Мелоні, під час затвердження національних бюджетних планів Італія виходила з прогнозу інфляції на рівні 1,8%, однак нині її показник істотно вищий. Вона зазначила, що значна частина державних видатків автоматично індексується відповідно до інфляції, тож це створює мільярди євро додаткових витрат без нових рішень уряду.

Очільниця італійського уряду вважає, що такі витрати скорочують фіскальний простір, дозволений європейськими правилами, і обмежують кошти для бізнесу, інвестицій та економічного зростання. Вона пов’язала подорожчання енергії, сировини й перевезень із кризою в Ірані, закриттям Ормузької протоки та нестабільністю в Червоному морі.

Довгострокові рішення для енергетики

Мелоні наголосила, що Італії та ЄС потрібні структурні й довгострокові рішення в енергетиці, аби не залежати від надзвичайних заходів. За її словами, за останні роки італійський уряд спрямував понад 60 млрд євро на захист населення від високих енергетичних витрат.

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Вона також згадала про зменшення нарахувань у платіжках, ліквідацію різниці між цінами на газ в Італії та Європі, а також механізми gas release і energy release. Мелоні заявила, що встановлені потужності відновлюваної енергетики зросли майже на 40%, а країна активізувала видобуток власних нафти й газу.

Критика системи ETS

Прем’єрка заявила, що ЄС має змінити підхід до стримування енергетичних витрат. На її думку, система торгівлі квотами на викиди ETS підвищує ціни, створює дисбаланси між державами-членами та шкодить європейським компаніям, які конкурують із виробниками, не обмеженими такими самими вимогами.

Як приклад Мелоні навела можливе закриття металургійного підприємства в Ломбардії та закупівлю сталі, виготовленої в інших частинах світу за нижчих екологічних стандартів. Вона наголосила, що стратегічна автономія Європи залежить від збереження сталеливарних, ливарних і хімічних виробництв.

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