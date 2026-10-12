Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в Милане, что на предстоящем заседании Европейского совета лично вновь поднимет вопрос большей бюджетной гибкости из-за инфляции и высоких цен на энергию. Она выступила на собрании ассоциации Assolombarda, сообщает ANSA.

Расходы из-за инфляции

По словам Мелони, при утверждении национальных бюджетных планов Италия исходила из прогноза инфляции на уровне 1,8%, однако сейчас ее показатель существенно выше. Она отметила, что значительная часть государственных расходов автоматически индексируется в соответствии с инфляцией, поэтому это создает миллиарды евро дополнительных расходов без новых решений правительства.

Глава итальянского правительства считает, что такие расходы сокращают фискальное пространство, разрешенное европейскими правилами, и ограничивают средства для бизнеса, инвестиций и экономического роста. Она связала подорожание энергии, сырья и перевозок с кризисом в Иране, закрытием Ормузского пролива и нестабильностью в Красном море.

Долгосрочные решения для энергетики

Мелони подчеркнула, что Италии и ЕС нужны структурные и долгосрочные решения в энергетике, чтобы не зависеть от чрезвычайных мер. По ее словам, за последние годы итальянское правительство направило более 60 млрд евро на защиту населения от высоких расходов на энергию.

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Она также упомянула о снижении начислений в счетах, устранении разницы между ценами на газ в Италии и Европе, а также о механизмах gas release и energy release. Мелони заявила, что установленные мощности возобновляемой энергетики выросли почти на 40%, а страна активизировала добычу собственной нефти и газа.

Критика системы ETS

Премьер заявила, что ЕС должен изменить подход к сдерживанию энергетических расходов. По ее мнению, система торговли квотами на выбросы ETS повышает цены, создает дисбалансы между государствами-членами и вредит европейским компаниям, которые конкурируют с производителями, не ограниченными такими же требованиями.

В качестве примера Мелони привела возможное закрытие металлургического предприятия в Ломбардии и закупку стали, произведенной в других частях мира по более низким экологическим стандартам. Она подчеркнула, что стратегическая автономия Европы зависит от сохранения сталелитейного, литейного и химического производства.

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