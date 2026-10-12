Premier Włoch Giorgia Meloni oświadczyła w Mediolanie, że na nadchodzącym posiedzeniu Rady Europejskiej osobiście ponownie poruszy kwestię większej elastyczności budżetowej w związku z inflacją i wysokimi cenami energii. Wystąpiła na zgromadzeniu stowarzyszenia Assolombarda, informuje ANSA.

Koszty związane z inflacją

Według Meloni, podczas zatwierdzania krajowych planów budżetowych Włochy opierały się na prognozie inflacji na poziomie 1,8%, jednak obecnie jej wskaźnik jest znacznie wyższy. Zaznaczyła, że znaczna część wydatków publicznych jest automatycznie indeksowana zgodnie z inflacją, co tworzy dodatkowe koszty liczone w miliardach euro bez nowych decyzji rządu.

Szefowa włoskiego rządu uważa, że takie wydatki zmniejszają przestrzeń fiskalną dozwoloną przez europejskie zasady i ograniczają środki dla biznesu, inwestycji oraz wzrostu gospodarczego. Powiązała wzrost cen energii, surowców i transportu z kryzysem w Iranie, zamknięciem Cieśniny Ormuz oraz niestabilnością na Morzu Czerwonym.

Długoterminowe rozwiązania dla energetyki

Meloni podkreśliła, że Włochy i UE potrzebują strukturalnych i długoterminowych rozwiązań w energetyce, aby nie zależeć od środków nadzwyczajnych. Według niej w ostatnich latach włoski rząd przeznaczył ponad 60 mld euro na ochronę ludności przed wysokimi kosztami energii.

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Wspomniała także o zmniejszeniu opłat na rachunkach, likwidacji różnicy między cenami gazu we Włoszech i w Europie, a także o mechanizmach gas release i energy release. Meloni oświadczyła, że zainstalowane moce odnawialnych źródeł energii wzrosły niemal o 40%, a kraj zintensyfikował wydobycie własnej ropy i gazu.

Krytyka systemu ETS

Premier oświadczyła, że UE musi zmienić podejście do ograniczania kosztów energii. Jej zdaniem system handlu uprawnieniami do emisji ETS podnosi ceny, tworzy nierównowagę między państwami członkowskimi i szkodzi europejskim firmom konkurującym z producentami, którzy nie są ograniczeni takimi samymi wymogami.

Jako przykład Meloni podała możliwe zamknięcie przedsiębiorstwa metalurgicznego w Lombardii i zakup stali wyprodukowanej w innych częściach świata przy niższych standardach środowiskowych. Podkreśliła, że strategiczna autonomia Europy zależy od zachowania produkcji stali, odlewniczej i chemicznej.

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