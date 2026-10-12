也门内政部表示，9月在临时首都亚丁以及拉赫季省和阿比扬省拘留了其认为与胡塞武装有关联的人员。据Asharq Al-Awsat报道，安全部队称，这些组织计划袭击安全和军事机构领导人、重要设施，以及前往前线的增援部队和补给路线。

拉赫季的拘留行动

也门内政部长易卜拉欣·海丹10月12日在亚丁举行的新闻发布会上表示，规模最大的网络由18人组成，他们于9月26日在拉赫季省被拘留。他说，该网络在胡塞领导人的指挥下活动，其成员曾在胡塞控制的萨达、扎马尔以及塔伊兹省阿尔豪班地区接受专业训练。

该部长表示，调查显示，这些成员被训练安装爆炸装置、使用爆炸陷阱，并对安全人员、军人及相关设施发动袭击。根据内政部的说法，该网络由两组组成：一组负责监视、收集数据和侦察，另一组原计划实施爆炸和袭击。海丹称，这些计划在实施前已被挫败。

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其他拘留行动

在亚丁的达尔萨德地区，安全部队拘留了一名被内政部称为某个小组成员的人。该部表示，在此人身上发现了爆炸装置和材料，据称与袭击该市安全和军事领导人及重要设施的计划有关。

该部还报告称，9月22日在拉赫季拘留了一个其描述为全女性的小组。该机构称，其成员从事监视、跟踪、招募和破坏活动。同月早些时候，阿比扬省劳达尔地区有两人因涉嫌策划袭击安全机构、军人和平民而被拘留。

也门内政部表示，在完成调查措施并收集证据后，嫌疑人将被移交有管辖权的司法机关，以进一步审理案件。

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