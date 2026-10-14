塞浦路斯燃油价格预计将再次上涨——Cyprus Mail

未来几天，塞浦路斯的燃油价格可能再次上涨，柴油零售价已达到最高水平。加油站业主协会主席萨瓦斯·普罗科皮乌表示，Cyprus Mail报道。

油价与税收

普罗科皮乌表示，近几日布伦特原油价格已稳定在每桶略高于100美元的水平。截至10月14日下午，其价格为每桶105.80美元。

他指出，由于批发价格的构成因素，包括增值税在内，燃油价格预计将继续上涨。普罗科皮乌还表示，这些收入中有很大一部分进入国库。

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汽油和柴油价格

塞浦路斯A-95汽油的平均零售价为每升1.759欧元。最高价格为每升1.829欧元，出现在三座加油站：帕福斯区蒂米村的Shell、尼科西亚郊区拉齐亚的Petrolina，以及尼科西亚郊区斯特罗沃洛斯的Eni。最低汽油价格为每升1.669欧元，位于拉纳卡区皮尔加村的Fill 'n' Go加油站。

柴油平均价格为每升2.019欧元。最贵的柴油在利马索尔海滨的Petrolina加油站出售，价格为2.126欧元；最低价格为每升1.939欧元，位于皮尔加的Fill 'n' Go加油站。

普罗科皮乌呼吁财政部支持弱势群体以及将燃油作为主要支出的专业人士。他还提议将山区居民的取暖燃油补贴增加一倍。9月30日，政府将取暖燃油的消费税从每升7.4欧分降至2.1欧分，但报道未说明所提议的补贴翻倍具体意味着什么。

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