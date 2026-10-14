W najbliższych dniach ceny paliw na Cyprze mogą ponownie wzrosnąć, a detaliczna cena oleju napędowego osiągnęła najwyższe poziomy. Poinformował o tym prezes stowarzyszenia właścicieli stacji paliw Savvas Procopiou, podaje Cyprus Mail.

Ceny ropy i podatki

Według Procopiou cena ropy Brent w ostatnich dniach ustabilizowała się na poziomie nieco ponad 100 dolarów za baryłkę. Po południu 14 października wynosiła 105,80 dolara za baryłkę.

Zaznaczył, że ceny paliw prawdopodobnie będą nadal rosły z powodu składowych ceny hurtowej, w tym podatku od wartości dodanej. Procopiou stwierdził również, że znaczna część tych wpływów trafia do skarbu państwa.

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Ceny benzyny i oleju napędowego

Średnia detaliczna cena litra benzyny A-95 na Cyprze wynosiła 1,759 euro. Najwyższą cenę — 1,829 euro za litr — odnotowano na trzech stacjach paliw: Shell w miejscowości Timi w dystrykcie Pafos, Petrolina na przedmieściach Nikozji, Latsia, oraz Eni na przedmieściach Nikozji, Strovolos. Najniższa cena benzyny wynosiła 1,669 euro za litr na stacji Fill 'n' Go w miejscowości Pyrga w dystrykcie Larnaka.

Średnia cena oleju napędowego wynosiła 2,019 euro za litr. Najdroższy olej napędowy sprzedawano za 2,126 euro na stacji Petrolina na nabrzeżu w Limassolu, a najniższa cena — 1,939 euro za litr — była na stacji Fill 'n' Go w Pyrdze.

Procopiou zaapelował do Ministerstwa Finansów o wsparcie grup szczególnie wrażliwych oraz specjalistów, dla których paliwo jest główną pozycją wydatków. Zaproponował także podwojenie dopłaty do paliwa grzewczego dla mieszkańców terenów górskich. 30 września rząd obniżył akcyzę na paliwo grzewcze z 7,4 do 2,1 eurocenta za litr, jednak w materiale nie sprecyzowano, co dokładnie miałoby oznaczać proponowane podwojenie dopłaty.

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