На Кипре ожидают нового роста цен на топливо — Cyprus Mail

В ближайшие дни цены на топливо на Кипре могут вновь вырасти, а розничная стоимость дизельного топлива достигла самых высоких уровней. Об этом заявил глава ассоциации владельцев автозаправочных станций Саввас Прокопиу, сообщает Cyprus Mail.

Цены на нефть и налоги

По словам Прокопиу, в последние дни цена нефти Brent стабилизировалась на уровне чуть более 100 долларов за баррель. По состоянию на вторую половину дня 14 октября она составляла 105,80 доллара за баррель.

Он отметил, что цены на топливо, как ожидается, продолжат расти из-за составляющих оптовой цены, в частности налога на добавленную стоимость. Прокопиу также заявил, что значительная часть этих поступлений направляется в государственную казну.

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Стоимость бензина и дизеля

Средняя розничная цена литра бензина А-95 на Кипре составляла 1,759 евро. Наивысшую цену — 1,829 евро за литр — зафиксировали на трех АЗС: Shell в деревне Тими в округе Пафос, Petrolina в пригороде Никосии Лация и Eni в пригороде Никосии Строволос. Самая низкая цена на бензин составляла 1,669 евро за литр на АЗС Fill 'n' Go в деревне Пирга округа Ларнака.

Средняя цена дизельного топлива составляла 2,019 евро за литр. Самое дорогое дизельное топливо продавали по 2,126 евро на АЗС Petrolina на набережной Лимасола, а самая низкая цена — 1,939 евро за литр — была на станции Fill 'n' Go в Пирге.

Прокопиу призвал Министерство финансов поддержать уязвимые группы населения и специалистов, для которых топливо является основной статьей расходов. Он также предложил удвоить субсидию на отопительное топливо для жителей горных районов. 30 сентября правительство снизило акциз на отопительное топливо с 7,4 до 2,1 евроцента за литр, однако в материале не уточняется, что именно будет означать предложенное удвоение субсидии.

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