Министерство внутренних дел Йемена заявило, что в сентябре задержало в временной столице Адене и провинциях Лахдж и Абьян лиц, которых оно связывает с хуситами. По данным Asharq Al-Awsat, силовики утверждают, что эти группы планировали нападения на руководителей силовых и военных структур, важные объекты, а также подкрепления и маршруты снабжения к линии фронта.

Задержания в Лахдже

Министр внутренних дел Йемена Ибрагим Хайдан на пресс-конференции в Адене 12 октября сообщил, что крупнейшей была сеть из 18 человек, задержанных в провинции Лахдж 26 сентября. По его словам, она действовала под руководством лидеров хуситов, а ее участники прошли специализированную подготовку в Сааде, Дамаре и районе Аль-Хаубан в провинции Таиз, которые находятся под контролем хуситов.

Министр заявил, что расследование указало на подготовку участников к установке взрывных устройств, использованию ловушек со взрывчаткой и атакам против силовиков, военных и соответствующих объектов. По версии МВД, сеть состояла из двух групп: одна вела наблюдение, собирала данные и осуществляла разведку, другая должна была проводить взрывы и нападения. Хайдан утверждает, что планы удалось сорвать до их реализации.

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Другие задержания

В районе Дар-Саад в Адене силовики задержали человека, которого МВД назвало участником ячейки. В министерстве заявили, что у него обнаружили взрывные устройства и материалы, якобы связанные с планом атак на руководителей силовых и военных структур и важные объекты города.

Также министерство сообщило о задержании 22 сентября в Лахдже ячейки, которую оно описало как полностью женскую. По утверждению ведомства, ее участницы занимались наблюдением, слежкой, вербовкой и подрывной деятельностью. Ранее в том же месяце в районе Лоудар провинции Абьян задержали двух человек по подозрению в планировании нападений на силовые структуры, военных и гражданских.

МВД Йемена сообщило, что после завершения следственных действий и сбора доказательств подозреваемых передадут в компетентные судебные органы для дальнейшего рассмотрения дел.

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