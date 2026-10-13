В Эфиопии социальные сети стали площадкой для пропаганды и дезинформации на фоне возобновления боёв на севере страны между федеральными силами и коалицией повстанческих группировок. Миллионы эфиопов используют такие платформы как ежедневный источник новостей.

Информационное противостояние

Проправительственные и проребельские аккаунты соперничают за влияние на освещение событий и пытаются формировать информационную повестку. Об этом сообщает France 24.

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По данным издания, из-за активности таких аккаунтов социальные платформы стали средой распространения пропаганды и дезинформации. Это происходит в условиях возобновления боевых действий между федеральными силами и коалицией повстанческих групп на севере страны.

Сложность проверки данных

Журналисты имеют ограниченный доступ к линии фронта, поэтому проверять информацию о событиях на местах становится всё сложнее. Из-за этого независимое подтверждение сообщений, распространяемых в социальных сетях, затруднено.

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