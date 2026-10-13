W Etiopii media społecznościowe stały się polem propagandy w obliczu wznowienia walk — France 24
W Etiopii media społecznościowe stały się platformą propagandy i dezinformacji w obliczu wznowienia walk na północy kraju między siłami federalnymi a koalicją ugrupowań rebelianckich. Miliony Etiopczyków wykorzystują takie platformy jako codzienne źródło wiadomości.
Konfrontacja informacyjna
Konta prorządowe i prorebelianckie rywalizują o wpływ na relacjonowanie wydarzeń i próbują kształtować agendę informacyjną. Poinformowała o tym France 24.
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Według publikacji, wskutek aktywności takich kont platformy społecznościowe stały się środowiskiem szerzenia propagandy i dezinformacji. Dzieje się to w warunkach wznowienia działań zbrojnych między siłami federalnymi a koalicją grup rebelianckich na północy kraju.
Trudności z weryfikacją danych
Dziennikarze mają ograniczony dostęp do linii frontu, dlatego weryfikowanie informacji o wydarzeniach na miejscu staje się coraz trudniejsze. Z tego powodu niezależne potwierdzanie doniesień rozpowszechnianych w mediach społecznościowych jest utrudnione.