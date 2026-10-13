Пакистан и ЕС усилят сотрудничество против нелегальной миграции — Dawn

В Исламабаде, Пакистан, министр внутренних дел Мохсин Накви и еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер договорились усилить сотрудничество в сферах безопасности границ, управления границами и легальной миграции. После их встречи состоялись переговоры на уровне делегаций, сообщает Dawn.

Оценка мер Пакистана

Бруннер положительно оценил меры Пакистана против нелегальной миграции. По его словам, в результате действий страны нелегальная миграция в Европу сократилась на 64%.

Еврокомиссар также отметил работу Федерального агентства расследований Пакистана, которое, по его оценке, продемонстрировало профессиональную компетентность несмотря на ограниченные ресурсы. Он добавил, что сокращение нелегальной миграции откроет путь для легальной миграции.

Накви заявил, что Пакистан придерживается политики нулевой терпимости к нелегальной миграции. По его словам, после сокращения ее уровня на 64% следующей целью страны является полное искоренение этого явления.

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Легальная миграция и безопасность границ

Стороны обсудили продвижение легальной миграции и расширение возможностей для квалифицированной рабочей силы между Пакистаном и ЕС. Они также договорились укреплять взаимодействие по вопросам иммиграции, координации между учреждениями и управления границами.

Пакистан и ЕС планируют сотрудничать в рамках Инициативы ЕС по Восточному коридору, направленной на противодействие нелегальной миграции. Кроме того, участники переговоров обсудили укрепление потенциала Береговой охраны Пакистана. Бруннер заверил пакистанскую сторону во всесторонней поддержке.

В феврале Пакистан, Италия, Испания и Греция уже достигли договоренности о развитии легальных путей миграции как инструмента противодействия нелегальной миграции и незаконной переправке людей.

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