Сикорский обратился к Илону Маску по поводу игр со Starlink для украинских военных

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на сообщение об очередных технических ограничениях функционала терминалов спутниковой связи Starlink, с которыми столкнулись Силы обороны Украины.

Комментируя информацию о том, что компания SpaceX ограничила скорость работы спутникового интернета для устройств, находящихся в движении, польский дипломат опубликовал обращение к основателю компании Илону Маску в соцсети X. «Эй, Илон Маск, великий человек, ты снова играешь в политику со своими продуктами? Мы, твои европейские клиенты, пристально за тобой следим», — написал Сикорский.

Ранее украинские военные сообщили об осложнениях в работе оборудования Starlink при выполнении задач на движущейся технике из-за введения ограничений скорости со стороны компании-оператора.

Источники: соцсеть X (аккаунт Радослава Сикорского).

Компания SpaceX в ночь на 14 октября ввела ограничение скорости движения терминалов Starlink для военного пакета услуг StarShield. Об этом сообщил специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш, уточнив, что в настоящее время лимит составляет 100 миль в час (около 161 км/ч). Из-за этого, по словам активиста, волонтера и бывшего советника министра обороны Сергея Стерненко, было сорвано несколько важных миссий.

На Гуляйпольском направлении подразделения 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ночью 14 октября зафиксировали проблемы со связью Starlink из-за ограничения скорости передачи данных. Это повлияло на управление беспилотниками и привело к отмене части боевых миссий.

Читай нас в