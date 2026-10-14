На Кипре женщин 2004 года рождения и мужчин 1972 и 1973 годов рождения призвали зарегистрироваться для двухлетней службы в системе гражданской обороны. Решение приняли после решения Кабинета министров, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Регистрация касается граждан, проживающих на территориях, контролируемых Республикой Кипр. Она проводится в соответствии с правилами гражданской обороны 1997 года и уведомлением министра внутренних дел. Во время регистрации необходимо предъявить удостоверение личности.

Сроки регистрации

Женщины должны зарегистрироваться с 19 по 23 октября, а мужчины — с 9 по 13 ноября. Регистрацию будут проводить в региональных дирекциях гражданской обороны, местных пунктах и подстанциях или в офисах общественных советов — в зависимости от места проживания.

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График и места регистрации различаются в районах Никосии, Лимасола, Ларнаки, Пафоса и Фамагусты. В городских районах Никосии, Лимасола и Ларнаки граждан будут принимать в региональных офисах гражданской обороны утром и вечером, тогда как для сельских общин предусмотрены отдельные часы в местных пунктах или офисах общин.

Кто может быть освобожден

От службы в гражданской обороне освобождаются, в частности, члены правительства, депутаты, судьи, высокопоставленные должностные лица, священнослужители и члены руководящих советов гражданской обороны. Исключения также распространяются на тех, кто постоянно служит в гражданской обороне, Армии Кипра, Национальной гвардии, полиции, пожарной службе или пенитенциарной системе, а также на призывников Национальной гвардии и отдельных резервистов, имеющих военные обязательства.

Лица, имеющие основания для освобождения, все равно должны явиться на регистрацию и предоставить подтверждающие документы. Решения об освобождении будут приниматься после проверки соответствия установленным критериям.

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