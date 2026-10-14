Na Cyprze kobiety urodzone w 2004 roku oraz mężczyźni urodzeni w 1972 i 1973 roku zostali wezwani do rejestracji na dwuletnią służbę w systemie obrony cywilnej. Decyzję podjęto po decyzji Rady Ministrów, poinformował Cyprus Mail, powołując się na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kraju.

Rejestracja dotyczy obywateli mieszkających na terytoriach kontrolowanych przez Republikę Cypryjską. Jest prowadzona zgodnie z przepisami obrony cywilnej z 1997 roku oraz zawiadomieniem ministra spraw wewnętrznych. Podczas rejestracji należy okazać dokument tożsamości.

Terminy rejestracji

Kobiety muszą zarejestrować się od 19 do 23 października, a mężczyźni — od 9 do 13 listopada. Rejestracja będzie prowadzona w regionalnych dyrekcjach obrony cywilnej, lokalnych punktach i podstacjach lub biurach rad wspólnotowych, w zależności od miejsca zamieszkania.

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Harmonogram i miejsca rejestracji różnią się w okręgach Nikozji, Limassolu, Larnaki, Pafos i Famagusty. W miejskich obszarach Nikozji, Limassolu i Larnaki obywatele będą przyjmowani w regionalnych biurach obrony cywilnej rano i wieczorem, natomiast dla społeczności wiejskich przewidziano oddzielne godziny w lokalnych punktach lub biurach wspólnot.

Kto może zostać zwolniony

Z obowiązku służby w obronie cywilnej zwolnieni są między innymi członkowie rządu, parlamentarzyści, sędziowie, wysokiej rangi urzędnicy, duchowni oraz członkowie rad kierowniczych obrony cywilnej. Wyjątki obejmują także osoby stale służące w obronie cywilnej, Armii Cypryjskiej, Gwardii Narodowej, policji, straży pożarnej lub systemie penitencjarnym, a także poborowych Gwardii Narodowej i niektórych rezerwistów mających obowiązki wojskowe.

Osoby mające podstawy do zwolnienia muszą mimo to stawić się na rejestrację i przedstawić dokumenty potwierdzające. Decyzje o zwolnieniu będą podejmowane po sprawdzeniu zgodności z ustalonymi kryteriami.

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