塞浦路斯呼吁2004年出生的女性以及1972年和1973年出生的男性登记，参加民防系统为期两年的服务。据《塞浦路斯邮报》援引该国外交部的消息报道，这一决定是在内阁作出决定后通过的。

登记面向居住在塞浦路斯共和国控制地区的公民。登记根据1997年民防条例以及内政部长的通知进行。登记时必须出示身份证件。

登记期限

女性须于10月19日至23日登记，男性则须于11月9日至13日登记。登记将在地区民防管理部门、地方站点和分站，或社区委员会办公室进行，具体取决于居住地。

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尼科西亚、利马索尔、拉纳卡、帕福斯和法马古斯塔各区的登记时间表和地点有所不同。在尼科西亚、利马索尔和拉纳卡的城区，民众将在早晚于地区民防办公室办理登记；农村社区则在地方站点或社区办公室设有单独的办理时间。

哪些人可获豁免

获豁免参加民防服务的人员包括政府成员、议员、法官、高级官员、神职人员以及民防管理委员会成员。豁免也适用于在民防部门、塞浦路斯军队、国民警卫队、警察、消防部门或监狱系统长期服役的人员，以及国民警卫队应征人员和负有军事义务的部分预备役人员。

有豁免理由的人员仍须到场登记并提供证明文件。豁免决定将在核实其是否符合既定标准后作出。

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