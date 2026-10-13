Pakistan i UE zacieśnią współpracę przeciwko nielegalnej migracji — Dawn

W Islamabadzie w Pakistanie minister spraw wewnętrznych Mohsin Naqvi i europejski komisarz ds. wewnętrznych i migracji Magnus Brunner uzgodnili zacieśnienie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa granic, zarządzania granicami i legalnej migracji. Po ich spotkaniu odbyły się rozmowy na szczeblu delegacji, informuje Dawn.

Ocena działań Pakistanu

Brunner pozytywnie ocenił działania Pakistanu przeciwko nielegalnej migracji. Według niego w wyniku działań tego kraju nielegalna migracja do Europy spadła o 64%.

Europejski komisarz zwrócił również uwagę na pracę Pakistańskiej Federalnej Agencji Śledczej, która, według jego oceny, wykazała się profesjonalnymi kompetencjami mimo ograniczonych zasobów. Dodał, że ograniczenie nielegalnej migracji otworzy drogę do legalnej migracji.

Naqvi oświadczył, że Pakistan prowadzi politykę zerowej tolerancji wobec nielegalnej migracji. Według niego po ograniczeniu jej poziomu o 64% kolejnym celem kraju jest całkowite wyeliminowanie tego zjawiska.

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Legalna migracja i bezpieczeństwo granic

Strony omówiły promowanie legalnej migracji oraz rozszerzenie możliwości dla wykwalifikowanych pracowników między Pakistanem a UE. Uzgodniły także wzmocnienie współpracy w kwestiach imigracji, koordynacji między instytucjami i zarządzania granicami.

Pakistan i UE planują współpracę w ramach unijnej Inicjatywy Korytarza Wschodniego, której celem jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji. Ponadto uczestnicy rozmów omówili wzmocnienie zdolności Pakistańskiej Straży Przybrzeżnej. Brunner zapewnił stronę pakistańską o wszechstronnym wsparciu.

W lutym Pakistan, Włochy, Hiszpania i Grecja osiągnęły już porozumienie w sprawie rozwoju legalnych ścieżek migracji jako narzędzia przeciwdziałania nielegalnej migracji i przemytowi ludzi.

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