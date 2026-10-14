Gospodarka Singapuru w trzecim kwartale 2026 roku wzrosła o 5,4%, wobec 6,2% w poprzednim kwartale. Takie wstępne szacunki 14 października opublikowało Ministerstwo Energii, Handlu i Przemysłu (METI), informuje Channel NewsAsia.

Dynamika PKB

W ujęciu kwartalnym, po uwzględnieniu wahań sezonowych, gospodarka wzrosła o 1,1%. W drugim kwartale wskaźnik ten wynosił 1,5%.

Wstępne szacunki opierają się głównie na statystykach za pierwsze dwa miesiące kwartału — lipiec i sierpień. Resort zaznaczył, że dane te są wczesnym wskaźnikiem i mogą zostać zrewidowane po uzyskaniu dodatkowych informacji.

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Produkcja i budownictwo

Sektor produkcyjny w trzecim kwartale wzrósł o 7,5%, podczas gdy w drugim kwartale jego wzrost sięgnął 12,9%. Zwiększenie produkcji w elektronice, inżynierii precyzyjnej, inżynierii transportowej i produkcji ogólnej przeważyło nad spadkiem w przemyśle chemicznym i biomedycznym.

Jednocześnie w ujęciu kwartalnym, po uwzględnieniu sezonowości, sektor produkcyjny skurczył się o 0,9% po wzroście o 6,3% w drugim kwartale. Sektor budowlany wzrósł o 8,8% po 6,1% kwartał wcześniej, ponieważ zwiększyła się skala prac zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. W ujęciu kwartalnym budownictwo wzrosło o 3,4% po spadku o 2,7% w poprzednim kwartale.

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