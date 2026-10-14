Экономика Сингапура в третьем квартале 2026 года выросла на 5,4%, что ниже показателя 6,2% в предыдущем квартале. Такие предварительные оценки 14 октября обнародовало Министерство энергетики, торговли и промышленности (METI), сообщает Channel NewsAsia.

Динамика ВВП

С учетом сезонных колебаний в квартальном выражении экономика выросла на 1,1%. Во втором квартале этот показатель составлял 1,5%.

Предварительные оценки в основном основаны на статистике за первые два месяца квартала — июль и август. Ведомство отметило, что эти данные являются ранним индикатором и могут быть пересмотрены после поступления дополнительной информации.

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Производство и строительство

Производственный сектор в третьем квартале вырос на 7,5%, тогда как во втором квартале его рост достигал 12,9%. Расширение выпуска в электронике, точном машиностроении, транспортном машиностроении и общем производстве перевесило спад в химической и биомедицинской промышленности.

В то же время в квартальном выражении с учетом сезонности производственный сектор сократился на 0,9% после роста на 6,3% во втором квартале. Строительный сектор вырос на 8,8% после 6,1% кварталом ранее, поскольку увеличились объемы работ как в государственном, так и в частном секторах. В квартальном выражении строительство выросло на 3,4% после сокращения на 2,7% в предыдущем квартале.

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