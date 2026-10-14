W Bangkoku w Tajlandii Pakistan wezwał do reformy międzynarodowej architektury finansowej przed objęciem przewodnictwa w Grupie 24 krajów rozwijających się. Minister finansów Muhammad Aurangzeb przedstawił stanowisko kraju na spotkaniu ministrów finansów i prezesów banków centralnych G-24, które odbyło się na marginesie dorocznych spotkań MFW i Banku Światowego. Informuje o tym The Express Tribune.

Aurangzeb, który obecnie jest pierwszym zastępcą przewodniczącego G-24, wskazał trzy priorytety dla grupy: przywrócenie rozwoju do centrum międzynarodowego systemu finansowego, uczynienie instytucji z Bretton Woods bardziej reprezentatywnymi i wrażliwymi na potrzeby państw oraz zbudowanie architektury finansowej ukierunkowanej na rozwój.

Wsparcie dla państw podczas reform

Według ministra reforma musi zapewniać terminową pomoc państwom przeprowadzającym trudne przekształcenia, które jednocześnie mierzą się z niezależnymi od nich zewnętrznymi wstrząsami. Oświadczył również, że Pakistan jako przyszły przewodniczący G-24 będzie pracował nad wzmocnieniem zbiorowego wpływu grupy, aby głos Globalnego Południa prowadził do konkretnych rezultatów.

Na spotkaniach z inwestorami zorganizowanych przez Jefferies International i Barclays pakistańska delegacja mówiła o poprawie równowagi fiskalnej i zewnętrznej, nadwyżkach pierwotnych, wzroście rezerw, podwyżkach ratingów oraz odzyskaniu dostępu do rynków kapitałowych. Wśród tematów były program wspierany przez MFW, zarządzanie długiem, sukuk, kolejne emisje obligacji panda i tokenizacja.

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Diversyfikacja finansowania dłużnego

Aurangzeb powiedział Nikkei Asia, że Pakistan będzie nadal dywersyfikował źródła finansowania. Dopuścił możliwość nowych obligacji denominowanych w juanach, a także rozważenie emisji obligacji samurajskich denominowanych w jenach, podkreślając jednocześnie, że kraj nie dąży do zwiększenia łącznej kwoty długu zagranicznego.

W połowie maja Pakistan wyemitował pierwsze obligacje panda o wartości 1,75 mld juanów, czyli 261 mln dolarów, w ramach programu o wartości 7,2 mld juanów. Częściowych gwarancji udzieliły Azjatycki Bank Rozwoju i Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. Minister oświadczył, że powrót na rynki kapitałowe powinien pomóc poprawić strukturę długu zagranicznego bez zwiększania jego łącznej wartości.

Pakistan jest członkiem MFW od 1950 roku i realizuje 25. program z funduszem. Według publikacji, na poniedziałek kraj był winien MFW około 10,5 mld dolarów.

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