巴基斯坦呼吁改革全球金融体系——《快报论坛报》

在泰国曼谷，巴基斯坦在即将担任24国集团发展中国家主席国之前，呼吁改革国际金融架构。财政部长穆罕默德·奥朗则布在国际货币基金组织和世界银行年会期间举行的G-24财长和央行行长会议上阐述了该国立场。《快报论坛报》报道。

目前担任G-24第一副主席的奥朗则布列出了该组织的三项优先事项：让发展重新成为国际金融体系的核心，使布雷顿森林机构更具代表性并更能回应各国需求，以及建立以发展为导向的金融架构。

在改革期间支持各国

这位部长表示，改革必须及时向正在进行艰难转型、同时面临非其所能控制的外部冲击的国家提供帮助。他还表示，作为未来的G-24主席国，巴基斯坦将致力于增强该集团的集体影响力，使全球南方的声音带来具体成果。

在由Jefferies International和巴克莱组织的投资者会议上，巴基斯坦代表团谈到了财政和外部收支状况改善、初级盈余、储备增长、评级上调以及重新获得进入资本市场的渠道。讨论议题包括国际货币基金组织支持的项目、债务管理、伊斯兰债券、进一步发行熊猫债券和代币化。

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借款来源多元化

奥朗则布向《日经亚洲》表示，巴基斯坦将继续使融资来源多元化。他提出可能发行新的人民币债券，并考虑发行以日元计价的武士债券，同时强调该国并不寻求增加外债总额。

5月中旬，巴基斯坦在一项总额72亿元人民币的计划下发行了首批熊猫债券，规模为17.5亿元人民币，即2.61亿美元。亚洲开发银行和亚洲基础设施投资银行提供了部分担保。这位部长表示，重返资本市场应有助于改善外债结构，而不会增加其总额。

巴基斯坦自1950年以来一直是国际货币基金组织成员，目前正处于与该基金的第25个项目中。据该报报道，截至周一，该国欠国际货币基金组织约105亿美元。

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