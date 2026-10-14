在佐治亚州六旗乔治亚主题公园的Goliath游乐设施上，一名42岁乘客死亡后，六旗公司暂时关闭了美国和加拿大六座公园内的九座过山车。该男子在乘坐过程中从车厢坠落并死亡，ABC新闻报道。

佐治亚州事故调查

死者是来自亚特兰大的一名学校员工哈桑·吉哈德·伊本·卡里耶姆。他乘坐的是Goliath，这是该公园最高的过山车，其首次爬升高度为61米。该设施没有翻转，乘客通过腿部和腰部的压杆固定；没有安全带。

警方以及负责每年检查游乐设施的佐治亚州保险和消防安全专员办公室正在调查事故情况。调查人员正在查明该男子究竟如何从车厢坠落，以及其固定装置是否存在问题。

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目击者尼克·门登霍尔在与儿子乘坐后观察该设施时表示，这名乘客先是头部撞到车厢上，随后在最后一个转弯处被甩出设施。据消息来源称，事故中还有人员受伤，但未公布有关他们的细节。

哪些游乐设施被停止运营

六旗公司未解释为何关闭这些特定过山车，以及在重新开放前将采取哪些措施。消息来源列出的暂时关闭设施包括南加州六旗魔术山的Goliath、伊利诺伊州的Raging Bull、新泽西州的Nitro、北卡罗来纳州的Fury 325和Thunder Striker，以及加拿大安大略省加拿大奇幻乐园的Leviathan和Behemoth。

制造Goliath及全球许多其他游乐设施的瑞士公司Bolliger & Mabillard表示，正在积极调查这起事故。该公司称，在更全面了解事发经过之前，不会就相关情况发表评论。

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