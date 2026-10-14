Компания Six Flags временно закрыла девять американских горок в шести парках США и Канады после гибели 42-летнего пассажира на аттракционе Goliath в парке Six Flags Over Georgia в штате Джорджия. Мужчина выпал из вагона во время поездки и погиб, сообщает ABC News.

Расследование инцидента в Джорджии

Погибшим был сотрудник школы из Атланты Хассан Джихад Ибн Карием. Он ехал на Goliath — самых высоких американских горках парка, высота первого подъёма которых составляет 61 метр. На аттракционе нет переворотов, а пассажиров удерживают прижимные дуги в области ног и талии; ремней безопасности там нет.

Полиция и Офис комиссара по страхованию и пожарной безопасности штата Джорджия, отвечающий за ежегодные проверки аттракционов, расследуют обстоятельства происшествия. Следователи выясняют, как именно мужчина выпал из вагона и были ли проблемы с его фиксацией.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Свидетель Ник Менденхолл, который наблюдал за аттракционом после поездки с сыном, рассказал, что пассажир сначала ударился головой о вагон, а на последнем повороте его выбросило из аттракциона. По данным источника, во время инцидента также пострадали люди, однако подробности о них не разглашаются.

Какие аттракционы остановили

Six Flags не объяснила, почему закрыла именно эти горки и какие действия выполнит перед их повторным открытием. Среди названных источником временно закрытых аттракционов — Goliath в Six Flags Magic Mountain в Южной Калифорнии, Raging Bull в Иллинойсе, Nitro в Нью-Джерси, Fury 325 и Thunder Striker в Северной Каролине, а также Leviathan и Behemoth в канадском парке Canada’s Wonderland в Онтарио.

Швейцарская компания Bolliger & Mabillard, изготовившая Goliath и многие другие аттракционы в мире, заявила, что активно расследует инцидент. Она сообщила, что не будет комментировать обстоятельства до получения более полного понимания произошедшего.

Читай нас в