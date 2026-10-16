На саммите ЕС Польша вместе с Италией и странами Вышеградской группы добивалась отсрочки системы ETS2 как минимум до 2030 года. Решение о такой отсрочке не было принято, однако в итоговом документе саммита предусмотрено, что Европейская комиссия должна обновить оценку всех последствий системы, в частности ее конструкции и механизмов защиты, сообщает RMF24.

Оценка влияния ETS2

Повторная оценка должна охватить возможные дополнительные расходы для граждан и экономики. Речь, в частности, идет о влиянии ETS2 на цены топлива и отопления жилья, а также о расходах предприятий и транспортного сектора.

Еврокомиссия также должна проверить, нуждаются ли действующие правила в изменениях и достаточны ли предохранительные механизмы для защиты наиболее уязвимых потребителей от чрезмерного роста цен. По данным издания, новая оценка на фоне высоких цен на энергию и нынешней геополитической ситуации открывает путь к дальнейшей дискуссии о возможной отсрочке ETS2.

Чтобы добиться отсрочки, Польше необходимо сформировать более широкую коалицию государств — членов ЕС. Швеция, Финляндия и Дания предостерегали от ослабления системы, поскольку их предприятия уже инвестировали в низкоуглеродные решения.

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Конкурентоспособность промышленности

Польская сторона также настаивала на том, чтобы при пересмотре действующей системы торговли выбросами ETS в большей степени учитывались расходы европейской промышленности. В выводах саммита зафиксировано, что целью пересмотра является повышение конкурентоспособности промышленности и эффективное предотвращение переноса выбросов за пределы ЕС.

Документ также предусматривает стремление сделать ETS более предсказуемой, ограничить колебания цен на выбросы CO₂ и усилить защиту от переноса производства за пределы Европейского союза. По информации RMF24, реформу системы планируют завершить новыми правилами в ближайшие месяцы.

Позиция по бюджету ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск также выступил против направления части доходов от торговли выбросами CO₂ в новый бюджет ЕС на 2028–2034 годы. Он заявил, что эти средства должны использоваться для финансирования энергетической трансформации и снижения цен на энергию, одновременно оставив возможность для обсуждения других источников доходов общего бюджета.

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