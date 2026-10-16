У висновках саміту ЄС передбачили повторну оцінку ETS2 — RMF24

На саміті ЄС Польща разом з Італією та країнами Вишеградської групи домагалася відтермінування системи ETS2 щонайменше до 2030 року. Рішення про таке відтермінування не ухвалили, однак у підсумковому документі саміту передбачили, що Європейська комісія має оновити оцінку всіх наслідків системи, зокрема її конструкції та механізмів захисту, повідомляє RMF24.

Оцінка впливу ETS2

Повторна оцінка має охопити можливі додаткові витрати для громадян та економіки. Йдеться, зокрема, про вплив ETS2 на ціни пального й опалення житла, а також витрати підприємств і транспортного сектору.

Єврокомісія також має перевірити, чи потребують чинні правила змін і чи достатні запобіжники для захисту найбільш вразливих споживачів від надмірного зростання цін. За даними видання, нова оцінка на тлі високих цін на енергію та нинішньої геополітичної ситуації відкриває шлях до подальшої дискусії про можливе відтермінування ETS2.

Щоб домогтися відтермінування, Польщі необхідно сформувати ширшу коаліцію держав-членів ЄС. Швеція, Фінляндія та Данія застерігали від послаблення системи, оскільки їхні підприємства вже інвестували в низьковуглецеві рішення.

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Конкурентоспроможність промисловості

Польська сторона також наполягала, щоб під час перегляду чинної системи торгівлі викидами ETS більше враховували витрати європейської промисловості. У висновках саміту зафіксували, що метою перегляду є підвищення конкурентоспроможності промисловості та ефективне запобігання перенесенню викидів за межі ЄС.

Документ також передбачає прагнення зробити ETS більш передбачуваною, обмежити коливання цін на викиди CO₂ та посилити захист від перенесення виробництва за межі Євросоюзу. Реформу системи, за інформацією RMF24, планують завершити новими правилами протягом найближчих місяців.

Позиція щодо бюджету ЄС

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також виступив проти спрямування частини доходів від торгівлі викидами CO₂ до нового бюджету ЄС на 2028–2034 роки. Він заявив, що ці кошти мають використовуватися для фінансування енергетичної трансформації та зниження цін на енергію, водночас залишивши можливість для обговорення інших джерел доходів спільного бюджету.

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