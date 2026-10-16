欧盟峰会结论规定重新评估ETS2——RMF24

在欧盟峰会上，波兰与意大利及维谢格拉德集团国家一道，争取将ETS2体系至少推迟至2030年。有关这一延期的决定尚未作出，但峰会最终文件规定，欧盟委员会必须更新对该体系所有影响的评估，包括其设计和保护机制，RMF24报道。

ETS2影响评估

重新评估必须涵盖对公民和经济可能产生的额外成本。特别是ETS2对燃油价格和住宅供暖的影响，以及企业和运输行业的成本。

欧盟委员会还必须核查现行规则是否需要修改，以及相关保障措施是否足以保护最弱势消费者免受价格过度上涨的影响。据该媒体报道，在高能源价格和当前地缘政治局势的背景下，新的评估为进一步讨论可能推迟ETS2铺平了道路。

为争取延期，波兰需要组建一个更广泛的欧盟成员国联盟。瑞典、芬兰和丹麦警告不要削弱该体系，因为其企业已经投资于低碳解决方案。

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工业竞争力

波兰方面还坚持，在审查现行ETS排放交易体系时，应更多考虑欧洲工业的成本。峰会结论指出，审查的目标是提高工业竞争力，并有效防止排放转移到欧盟以外。

该文件还规定，应努力使ETS更具可预测性，限制CO₂排放价格波动，并加强防止生产转移到欧盟以外的保护措施。据RMF24消息，该体系改革计划在未来几个月内通过新规则完成。

关于欧盟预算的立场

波兰总理唐纳德·图斯克还反对将部分CO₂排放交易收入划入2028年至2034年欧盟新预算。他表示，这些资金应被用于资助能源转型和降低能源价格，同时保留讨论共同预算其他收入来源的可能性。

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