Firma Six Flags tymczasowo zamknęła dziewięć kolejek górskich w sześciu parkach w USA i Kanadzie po śmierci 42-letniego pasażera na atrakcji Goliath w parku Six Flags Over Georgia w stanie Georgia. Mężczyzna wypadł z wagonika podczas przejazdu i zginął, podaje ABC News.

Śledztwo w sprawie incydentu w Georgii

Ofiarą był pracownik szkoły z Atlanty Hassan Jihad Ibn Kariem. Jechał Goliathem — najwyższą kolejką górską w parku, której pierwszy podjazd ma wysokość 61 metrów. Atrakcja nie ma pętli, a pasażerów utrzymują pałąki dociskowe w okolicy nóg i talii; nie ma tam pasów bezpieczeństwa.

Policja oraz Biuro Komisarza ds. Ubezpieczeń i Bezpieczeństwa Pożarowego stanu Georgia, odpowiedzialne za coroczne kontrole atrakcji, badają okoliczności zdarzenia. Śledczy ustalają, jak dokładnie mężczyzna wypadł z wagonika i czy wystąpiły problemy z jego zabezpieczeniem.

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Świadek Nick Mendenhall, który obserwował atrakcję po przejażdżce z synem, powiedział, że pasażer najpierw uderzył głową o wagonik, a na ostatnim zakręcie został wyrzucony z atrakcji. Według źródła w incydencie ucierpiały również inne osoby, jednak nie ujawniono szczegółów na ich temat.

Jakie atrakcje zatrzymano

Six Flags nie wyjaśniła, dlaczego zamknęła właśnie te kolejki ani jakie działania podejmie przed ich ponownym otwarciem. Wśród wymienionych przez źródło tymczasowo zamkniętych atrakcji są Goliath w Six Flags Magic Mountain w Południowej Kalifornii, Raging Bull w Illinois, Nitro w New Jersey, Fury 325 i Thunder Striker w Karolinie Północnej, a także Leviathan i Behemoth w kanadyjskim parku Canada’s Wonderland w Ontario.

Szwajcarska firma Bolliger & Mabillard, która wyprodukowała Goliatha i wiele innych atrakcji na świecie, oświadczyła, że aktywnie bada incydent. Poinformowała, że nie będzie komentować okoliczności do czasu uzyskania pełniejszego obrazu tego, co się stało.

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