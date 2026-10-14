Najwyższy Sąd Sprawiedliwości Izraela w Jerozolimie rozpatruje petycję organizacji praw człowieka w sprawie wzmocnienia ochrony prawników, którzy doświadczają nękania w budynkach sądowych. Wnioskodawcy twierdzą, że słowne zniewagi i agresywne filmowanie przerodziły się w przemoc fizyczną, informuje Jerusalem Post.

Petycję w 2024 roku złożyły Publiczny Komitet Przeciwko Torturom w Izraelu, HaMoked, Gisha, Yesh Din oraz Physicians for Human Rights Israel. Kwestionują one politykę Administracji Sądowej i jej dyrektora, sędziego Tzahi Uzela. Sprawę rozpoznaje skład sędziowski: Dafna Barak-Erez, Gila Kanfi-Steinitz i Yehiel Kasher.

Skargi na nękanie

Organizacje twierdzą, że prawicowi aktywiści nękają prawników reprezentujących Palestyńczyków i grupy praw człowieka na korytarzach Sądu Najwyższego. Według nich aktywiści filmują prawników z bliska i oskarżają ich o wspieranie terroryzmu. Wnioskodawcy podkreślają, że prawnicy muszą móc bez zastraszania przygotowywać się do rozpraw, poufnie komunikować się z klientami i reprezentować ich w sądzie.

Wśród przypadków przytoczonych w petycji jest incydent z 30 marca 2026 roku podczas rozprawy dotyczącej powrotu przesiedlonych Palestyńczyków do obozów dla uchodźców na północy Zachodniego Brzegu. Według wnioskodawców aktywista poszedł za prawnikami po ich wyjściu z sali rozpraw i popchnął Odeda Fellera, prawnika Stowarzyszenia Praw Obywatelskich w Izraelu. Feller złożył w sądzie pisemne oświadczenie potwierdzające ten opis.

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Organizacje wspomniały także o rozprawie z 29 października 2025 roku dotyczącej wizyt Czerwonego Krzyża w miejscach pozbawienia wolności. Według nich pracownik ochrony sądu wyprowadził z budynku prawników i pracowników Stowarzyszenia Praw Obywatelskich w Izraelu, a grupa czekała na transport, ukrywając się za krzakami, aby nie zwrócić na siebie uwagi wrogo nastawionego tłumu.

Stanowisko Administracji Sądowej

Administracja Sądowa odrzuca twierdzenie, że jej polityka wymaga interwencji sądu. W odpowiedzi złożonej przed rozprawą poinformowała o wzmocnieniu środków bezpieczeństwa oraz o instrukcjach dla ochroniarzy, aby interweniowali, jeśli filmowanie jest wykorzystywane do nękania, upokarzania lub zastraszania prawników.

Administracja poinformowała również o dodatkowym szkoleniu personelu, wcześniejszym planowaniu w przypadku wrażliwych rozpraw oraz kontrolach, które nie wykazały odstępstw od instrukcji. Nie poparła pomysłu wydzielonej strefy protestów wewnątrz sądu, oświadczając, że budynek sądu nie jest miejscem publicznych protestów. Ochrona może reagować na naruszenia, od ustnych poleceń po usuwanie osób z budynku.

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