Высший суд справедливости Израиля в Иерусалиме рассматривает петицию правозащитных организаций об усилении защиты адвокатов, подвергающихся преследованиям в зданиях судов. Заявители утверждают, что словесные оскорбления и агрессивная съемка на камеру переросли в физическое насилие, сообщает Jerusalem Post.

Петицию в 2024 году подали Общественный комитет против пыток в Израиле, HaMoked, Gisha, Yesh Din и Physicians for Human Rights Israel. Они оспаривают политику Судебной администрации и ее директора, судьи Цахи Узеля. Дело рассматривает коллегия судей Дафны Барак-Эрез, Гилы Канфи-Штайниц и Йехиэля Кашера.

Жалобы на преследования

Организации заявляют, что правые активисты преследуют адвокатов, представляющих палестинцев и правозащитные группы, в коридорах Верховного суда. По их словам, активисты снимают юристов с близкого расстояния и обвиняют их в поддержке терроризма. Заявители подчеркивают, что адвокаты должны иметь возможность без запугивания готовиться к слушаниям, конфиденциально общаться с клиентами и представлять их в суде.

Среди приведенных в петиции случаев — инцидент 30 марта 2026 года во время слушания о возвращении перемещенных палестинцев в лагеря беженцев на севере Западного берега. По утверждению заявителей, активист пошел за адвокатами после их выхода из зала и толкнул адвоката Ассоциации гражданских прав в Израиле Одеда Феллера. Феллер подал в суд письменное заявление в поддержку этого описания.

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Организации также упомянули слушание 29 октября 2025 года относительно визитов Красного Креста в места содержания под стражей. По их словам, сотрудник судебной охраны вывел адвокатов и сотрудников Ассоциации гражданских прав в Израиле из здания, а группа ожидала транспорт, прячась за кустами, чтобы не привлечь внимание враждебно настроенной толпы.

Позиция Судебной администрации

Судебная администрация отвергает утверждение, что ее политика требует вмешательства суда. В ответе, поданном перед слушанием, она заявила об усилении мер безопасности и инструкциях охранникам вмешиваться, если съемка используется для преследования, унижения или запугивания адвокатов.

Администрация также сообщила о дополнительном обучении персонала, предварительном планировании чувствительных слушаний и проверках, не выявивших отступлений от инструкций. Она не поддержала идею отдельной зоны для протестов внутри суда, заявив, что здание суда не является местом для публичных протестов. Охрана может реагировать на нарушения мерами от устных указаний до удаления людей из здания.

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