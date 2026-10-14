以色列耶路撒冷高等法院正在审理人权组织提出的一项请愿，要求加强对在法院大楼内遭受骚扰的律师的保护。请愿人表示，言语侮辱和带有攻击性的近距离拍摄已升级为肢体暴力，据《耶路撒冷邮报》报道。

该请愿书于2024年由以色列反酷刑公共委员会、HaMoked、Gisha、Yesh Din和以色列人权医生组织提交。他们对法院行政管理局及其局长、法官察希·乌泽尔的政策提出质疑。该案由达夫娜·巴拉克-埃雷兹、吉拉·坎菲-施泰尼茨和耶希埃尔·卡舍尔三名法官组成的合议庭审理。

关于骚扰的投诉

这些组织表示，右翼活动人士在最高法院走廊内骚扰代表巴勒斯坦人及人权团体的律师。据他们称，活动人士近距离拍摄律师，并指控他们支持恐怖主义。请愿人强调，律师必须能够在不受恐吓的情况下准备庭审、与客户进行保密沟通，并在法庭上代表客户。

请愿书列举的事件包括2026年3月30日的一起事件，当时法院正在审理有关让流离失所的巴勒斯坦人返回约旦河西岸北部难民营的案件。请愿人称，一名活动人士在律师离开法庭后尾随他们，并推搡了以色列公民权利协会律师奥德德·费勒。费勒向法院提交了书面声明，以支持这一描述。

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这些组织还提及2025年10月29日有关红十字会探访拘留场所的听证会。据他们称，一名法院安保人员将以色列公民权利协会的律师和工作人员带出大楼，而该团体躲在灌木丛后等待交通工具，以免引起敌对人群的注意。

法院行政管理局的立场

法院行政管理局驳回了其政策需要法院干预的说法。其在听证会前提交的答复中表示，已加强安全措施，并指示安保人员在拍摄被用于骚扰、羞辱或恐吓律师时进行干预。

该管理局还表示，已为工作人员提供额外培训，对敏感听证会进行预先规划，并开展检查，检查未发现偏离指示的情况。该机构不支持在法院内部设立单独抗议区域的想法，称法院大楼不是举行公开抗议的场所。安保人员可对违规行为作出反应，从口头指示到将人员带离大楼。

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