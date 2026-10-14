Суд Ізраїлю слухає петицію про захист адвокатів від переслідувань — Jerusalem Post

Вищий суд справедливості Ізраїлю в Єрусалимі розглядає петицію правозахисних організацій щодо посилення захисту адвокатів, які зазнають переслідувань у будівлях судів. Заявники кажуть, що словесні образи та агресивне знімання на камеру переросли у фізичне насильство, повідомляє Jerusalem Post.

Петицію у 2024 році подали Громадський комітет проти тортур в Ізраїлі, HaMoked, Gisha, Yesh Din та Physicians for Human Rights Israel. Вони оскаржують політику Судової адміністрації та її директора, судді Цахі Узеля. Справу слухає колегія суддів Дафна Барак-Ерез, Гіла Канфі-Штайніц і Єхіель Кашер.

Скарги на переслідування

Організації заявляють, що праві активісти переслідують адвокатів, які представляють палестинців і правозахисні групи, у коридорах Верховного суду. За їхніми словами, активісти знімають юристів зблизька та звинувачують їх у підтримці тероризму. Заявники наголошують, що адвокати мають без залякування готуватися до засідань, конфіденційно спілкуватися з клієнтами й представляти їх у суді.

Серед наведених у петиції випадків — інцидент 30 березня 2026 року під час слухання про повернення переміщених палестинців до таборів біженців на півночі Західного берега. За твердженням заявників, активіст пішов за адвокатами після їхнього виходу із зали та штовхнув адвоката Асоціації громадянських прав в Ізраїлі Одеда Феллера. Феллер подав до суду письмову заяву на підтримку цього опису.

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Також організації згадали слухання 29 жовтня 2025 року щодо візитів Червоного Хреста до місць утримання під вартою. За їхніми словами, працівник судової охорони вивів адвокатів і працівників Асоціації громадянських прав в Ізраїлі з будівлі, а група чекала на транспорт, ховаючись за кущами, щоб не привертати уваги ворожо налаштованого натовпу.

Позиція Судової адміністрації

Судова адміністрація відкидає твердження, що її політика потребує втручання суду. У поданій перед слуханням відповіді вона заявила про посилення заходів безпеки та про інструкції охоронцям втручатися, якщо знімання використовують для переслідування, приниження або залякування адвокатів.

Адміністрація також повідомила про додаткове навчання персоналу, попереднє планування для чутливих слухань і перевірки, які не виявили відступів від інструкцій. Вона не підтримала ідею окремої зони для протестів усередині суду, заявивши, що будівля суду не є місцем для публічних протестів. Охорона може реагувати на порушення від усних вказівок до видалення людей із будівлі.

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