Премьер-министр Канады Марк Карни на митинге в поддержку единства страны в Калгари призвал жителей Альберты отклонить предложение о начале юридической процедуры, которая может привести к голосованию об отделении провинции. Референдум в Альберте запланирован на 19 октября. Как сообщает Anadolu Agency, Карни заявил, что некоторые люди за пределами Канады пытаются расколоть страну, чтобы подчинить ее себе.

Предупреждение о последствиях

По мнению главы правительства, голосование против Канады приведет к годам глубокого разделения, неопределенности и потере возможностей. Он также подчеркнул, что референдум проходит в неблагоприятное время на фоне все более опасной и разделенной ситуации в мире.

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Вопросы референдума

В бюллетень внесли 10 вопросов, касающихся иммиграции, государственных услуг, конституционных полномочий и будущего Альберты в составе Канады. Вопрос об отделении не предусматривает немедленного решения о независимости, а касается запуска юридического процесса для последующего голосования с юридически обязательным результатом.

Карни признал давние претензии жителей Альберты к Оттаве относительно энергетических ресурсов. Он упомянул предложенный трубопровод Pacific Link, который, по его словам, создаст более 140 тысяч рабочих мест и уменьшит зависимость Канады от США. Премьер Альберты Даниэль Смит поддерживает пребывание провинции в составе Канады, однако поддерживает остальные девять предложений референдума.

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