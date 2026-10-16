Прем’єр Карні закликав Альберту відкинути процес відокремлення — Anadolu Agency

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні на мітингу на підтримку єдності країни в Калгарі закликав жителів Альберти відхилити пропозицію розпочати юридичну процедуру, що може привести до голосування про відокремлення провінції. Референдум в Альберті запланований на 19 жовтня. Як повідомляє Anadolu Agency, Карні заявив, що деякі люди за межами Канади намагаються розколоти країну, щоб підпорядкувати її собі.

Попередження про наслідки

На думку глави уряду, голосування проти Канади спричинить роки глибокого поділу, невизначеності та втрату можливостей. Він також наголосив, що референдум відбувається у несприятливий час на тлі дедалі небезпечнішої та розділенішої ситуації у світі.

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Питання референдуму

До бюлетеня внесли 10 питань, що стосуються імміграції, державних послуг, конституційних повноважень та майбутнього Альберти у складі Канади. Питання про відокремлення не передбачає негайного рішення про незалежність, а стосується запуску правового процесу для подальшого голосування з юридично обов’язковим результатом.

Карні визнав давні претензії жителів Альберти до Оттави щодо енергетичних ресурсів. Він згадав запропонований трубопровід Pacific Link, який, за його словами, створить понад 140 тисяч робочих місць і зменшить залежність Канади від США. Прем’єрка Альберти Даніель Сміт підтримує перебування провінції у складі Канади, проте підтримує інші дев’ять пропозицій референдуму.

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