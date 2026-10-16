加拿大总理马克·卡尼在卡尔加里举行的一场支持国家统一的集会上，呼吁艾伯塔省居民否决一项启动法律程序的提议，该程序可能导致就该省分离举行投票。艾伯塔省的公投定于10月19日举行。正如阿纳多卢通讯社报道，卡尼表示，一些加拿大境外的人正试图分裂加拿大，以将其置于自己的控制之下。

关于后果的警告

这位政府首脑认为，投票反对加拿大将带来多年的深刻分裂、不确定性和机会丧失。他还强调，在世界局势日益危险且分裂的背景下，公投举行的时机并不有利。

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公投问题

选票中列入了10个问题，涉及移民、公共服务、宪法权力以及艾伯塔省在加拿大境内的未来。有关分离的问题并不意味着立即作出独立决定，而是涉及启动法律程序，以便随后举行结果具有法律约束力的投票。

卡尼承认，艾伯塔省居民长期以来就能源资源问题对渥太华存在不满。他提到了拟议中的Pacific Link管道，并称该项目将创造超过14万个就业岗位，并减少加拿大对美国的依赖。艾伯塔省省长丹妮尔·史密斯支持该省留在加拿大境内，但支持公投中的其他九项提议。

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