Premier Kanady Mark Carney podczas wiecu poparcia dla jedności kraju w Calgary wezwał mieszkańców Alberty do odrzucenia propozycji rozpoczęcia procedury prawnej, która może doprowadzić do głosowania nad oddzieleniem prowincji. Referendum w Albercie zaplanowano na 19 października. Jak informuje Anadolu Agency, Carney oświadczył, że niektórzy ludzie spoza Kanady próbują podzielić kraj, aby podporządkować go sobie.

Ostrzeżenie przed konsekwencjami

Zdaniem szefa rządu głosowanie przeciwko Kanadzie spowoduje lata głębokich podziałów, niepewności i utraty możliwości. Podkreślił również, że referendum odbywa się w niesprzyjającym czasie, w obliczu coraz bardziej niebezpiecznej i podzielonej sytuacji na świecie.

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Pytania referendum

Na karcie do głosowania umieszczono 10 pytań dotyczących imigracji, usług publicznych, uprawnień konstytucyjnych oraz przyszłości Alberty w składzie Kanady. Pytanie o oddzielenie nie przewiduje natychmiastowej decyzji o niepodległości, lecz dotyczy rozpoczęcia procedury prawnej prowadzącej do kolejnego głosowania z prawnie wiążącym wynikiem.

Carney przyznał, że mieszkańcy Alberty od dawna mają pretensje do Ottawy w sprawie zasobów energetycznych. Wspomniał o proponowanym rurociągu Pacific Link, który, jak powiedział, stworzy ponad 140 tys. miejsc pracy i zmniejszy zależność Kanady od USA. Premier Alberty Danielle Smith popiera pozostanie prowincji w składzie Kanady, jednak popiera pozostałych dziewięć propozycji referendum.

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