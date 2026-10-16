Во Франции полиция начала внутренние расследования по 36 жалобам на насилие со стороны правоохранителей во время школьных протестов. Как сообщает The Guardian, министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил в Сенате, что четверо несовершеннолетних, по утверждению заявителей, получили травмы от взрывных устройств, а еще шестеро — значительные травмы.

В стране продолжается четвертая неделя одного из крупнейших молодежных протестных движений за последние десятилетия. Ученики заблокировали сотни школ, требуя заменить отсутствующих учителей и отремонтировать запущенные здания.

Травмы подростков

15-летний учащийся профессиональной школы в городе Ланс 5 октября потерял левую руку в результате взрыва полицейской светошумовой гранаты рядом с протестом. Его адвокат Бертран Ваттез заявил, что травмы подростка похожи на военные ранения. По словам адвоката, мальчик пришел в школу на занятия и не участвовал в насилии. Прокуратура Бетюна утверждала, что гранату подняли с земли, однако Ваттез это опроверг. Семья подала уголовную жалобу.

В Сен-Уэн-л'Омоне, к северо-западу от Парижа, 14-летний подросток получил переломы челюсти и тяжелые повреждения зубов после предполагаемого попадания снаряда из гранатомета, утверждает его адвокат Эльза Марсель. По ее словам, выстрел был произведен с расстояния около 1,5 метра. Семья подала жалобу о покушении на убийство. Один полицейский был отстранен от службы, и его действия официально расследуются.

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В городе Тур полицейскому предъявили обвинение в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах после того, как 16-летний учащийся профессиональной школы, предположительно после выстрела из устройства для резиновых пуль, потерял зрение на один глаз. Правоохранитель отрицает обвинения.

Задержания несовершеннолетних

Министерство юстиции сообщило, что с начала школьных протестов в середине сентября 6773 человека в возрасте до 18 лет после задержания были помещены под стражу в полиции. Более чем тысяче из них не предъявили обвинений, 2190 несовершеннолетних могут столкнуться с юридическим преследованием, а почти двум тысячам назначили альтернативные меры, в том числе курсы гражданского образования, без судебного разбирательства и обвинительного приговора.

Адвокаты и правозащитники заявляют о рекордном количестве задержаний несовершеннолетних, а также о сообщениях подростков об избиениях, унижениях, расистских и сексистских оскорблениях во время задержаний. Министерства юстиции и внутренних дел не прокомментировали эти утверждения. Нуньес в парламенте отрицал чрезмерное применение силы или полицейские репрессии и приостановил использование светошумовых гранат во время школьных демонстраций.

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